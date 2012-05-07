《美债周二展望》欧洲不确定性或带来避险买盘,等候即将到来的标债

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 指标公债收益率隔夜跌至三个月低位

* 希腊和法国选举让市场聚焦撙节政策

* 财政部本周将标售720亿美元债券

路透纽约5月7日电---美国公债价格周一微升,推动指标公债收益率(殖利率)触及三个月低点,法国和希腊周末进行的选举,令市场对这两国采取紧缩措施应对欧元区债务危机的承诺表示怀疑.

但公债在尾盘削减涨幅,因股市接近平盘水平.分析师表示,对选举结果的最初反应消散.

债市也在等待美国财政部将从周二至周四进行的720亿美元债券标售,此次标债是财政部季度债务再融资的一部分.

CRT Capital公债策略主管David Ader称,周一成交特别清淡.

他表示,"市场的布仓比之前更加中性."

未来数月欧洲相关忧虑或将持续,若希腊选票分散的各政党不能组建政府,则可能在几周内面临重新选举.法国周日选出17年来的首位社会党总统,并将于6月举行议会选举.

"继续上演着更多的动荡和不确定性,特别是希腊,因而有少量的避险买盘."法国兴业银行全球美元利率交易主管Alan Mittleman称.

"若不再出现更多坏消息,加之本周的标债,市场可能略有下滑,但市场有些焦虑不安,或会陷于相对狭窄的区间,而收益率受避险买盘冲击似乎将持续微跌."

指标10年期公债价格US10YT=RR上升1/32,致使收益率从周五收盘价1.89%降至1.875%.

Mittleman称,尽管市场担忧欧洲,但交投相当平静且成交量清淡.

但投资者仍可能急躁不安,特别是因为希腊议会必须在下个月批准2013-2014年额外减支110亿欧元,以换取欧盟和国际货币基金组织(IMF)的更多援助.

周一价格上扬推动10年期公债收益率下探1.82%,创2月3日以来最低.市场还未触及1.80%,该水准被证明是最近几个月来的强硬阻力位.

在1月底、2月初以及12月,投资者都曾拒绝将公债收益率推至1.80%之下.

周五公布的美国就业数据疲弱致使公债上扬,欧洲不确定性令这一升势延续.

美国公债的价格上涨且收益率处于历史低位,引发市场对本周财政部标债需求情况的一些担忧.财政部将于周二标售320亿美元三年期公债,周三标售240亿美元10年期公债,并于周四标售160亿美元30年期公债.

按计划美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一将购入15-20亿美元、2036年2月至2042年2月到期的公债,作为其最新刺激举措(卖短买长(扭转操作,twist operation))的一部分.(完)

--编译 王翔琼;审校 母红

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