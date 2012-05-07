全球外汇市场5月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
5月7日(一)
2301 - 英国4月RICS房价差值
2315 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表主题为"科技、失业和劳动力发展"的讲话.
5月8日(二)
-- - 日本内阁会议.会后由财务大臣安住淳举行记者会.
0130 - 澳洲3月商品/服务贸易收支及进出口数据
0545 - 瑞士第二季消费者信心
0700 - 芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen在一新闻发布会就该国金融稳定性讲话
0800 - 挪威3月制造业产出
0930 - 欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)出席货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的活动,并参加小组讨论.
1000 - 德国3月工业生产
1130 - 欧洲央行执委科尔出席瑞士央行及国际货币基金组织(IMF)主办的会议,并参加小组讨论.
1130 - 美国全美独立企业联盟(NFIB)4月小型企业信心指数
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售
1230 - 欧洲央行总裁德拉吉在央行Target2Securities主题活动上发表演说.
1255 - 美国Redbook连锁店一周销售
1300 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)发表演讲,讨论美中战略及经济对话的关键成果.
1330 - 世界银行副行长Rachel Kyte在华盛顿举行电话会议,讨论"涵盖绿色成长".
1345 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔与吉尔福德技术社区学院学生举行圆桌讨论会,听取他们的学习体验并了解该校的教职员工发展计画.
1345 - 欧洲央行执委普雷特在央行Target2Securities主题活动上发表演说.
1400 - 美国IBD/TIPP 5月消费者信心指数
1400 - 美国参议院金融委员会就Mark Mazur提名为财政部税收政策助理部长、以及Matthew Rutherford提名为财政部联邦财政助理部长进行听证会.
1400 - 美国供应管理协会(ISM)制造业及非制造业半年度经济预估.
1400 - 美国住房和城市发展部长杜诺文出席参议院金融委员会的听证会"扩大融资机会以改善楼市".
1400 - 美国贸易代表柯克在美洲会议发表演说.
1645 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.
2145 - 新西兰4月电子卡零售销售
2350 - 日本4月外汇储备
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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