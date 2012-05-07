〔纽约汇市〕欧洲反撙节投票结果拖累欧元下跌,但随后脱离低位(更新版)

(新增文末收盘报价表格)

* 希腊和法国反撙节投票结果推低欧元

* 希腊若无法组建新政府,或将在6月底前出现现金短缺

* 欧元早前跌破1.30美元,为测试2012年低点开路

路透纽约5月7日电---欧元周一全线下降,此前希腊和法国选举结果引发市场对政治意愿和撙节计划承诺的质疑.撙节计划被视为应对欧元区债务危机的关键.

对欧元区稳定性的忧虑重燃,导致欧元跌破心理支撑位1.30美元,欧元兑美元在隔夜时段可能触及三个月低点.

纽约时段技术支撑扶助削减跌幅,但欧元看似未来数日仍然承压.

欧元遭受的最大冲击来自希腊选举.支持希腊接受国际救助的两大政党未能获得议会多数席位.这令撙节计划的未来,以及该国是否留在欧元区内存疑.

"技术面而言,欧元隔夜(时段)挫跌之后,日动能仍然偏空,"OANDA首席外汇策略师Dean Popplewell称,"今早为止,头脑冷静的投资者收复了部分失地."

Popplewell表示,"目前来说,风险/回报不是在这种呈负面基调的环境下持有欧元多仓,"指出英国适逢假期,市场流动性不足.

欧元兑美元在全球时段触及日低1.2955美元,跌破1月底以来的交投区间1.30-1.35美元,随后扳回跌幅,最新下降0.2%,报1.3052美元,接近日高1.3065美元.

法国当选总统奥朗德承诺要实现预算平衡,但实现的时间慢于中右翼现任总统萨科齐所作出的承诺.这一结果或引发整个欧元区抵制德国领导的撙节计划.

欧元/美元的强力支撑在1.2955美元左右,这是欧元从1月低点升至2月高点的61.8%回调位.

"在这一水准有大量技术支撑,所以市场略微平静下来,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称.

"本周末的政局发展显然造成了损失,未来几天欧元支撑应消退,"Esiner称,"欧元/美元可能再次跌破1.30美元,并寻获新区间,可能是介于1.26至1.28美元."

希腊财政部三位官员对路透表示,该国若无法成立新政府与欧盟和国际货币基金组织(IMF)协商下一批援助,或将于6月底出现现金短缺.

"我们中期内仍看空欧元,"巴克莱资本称,"但我们承认近期数据与我们对风险的建设性看法不符."

"本周来说,我们预计风险人气将持续横盘走势,直至本周末呈负面倾向,我们预计周末中国将公布反应经济增长软着陆的数据,这将部分缓解市场的紧张气氛."

美元/日圆JPY=涨0.1%,至79.90日圆,上周五跌破被视为支撑位的80日圆,因美国非农就业数据令人失望.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3052 1.3082 -0.23 +0.83 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.89 79.82 +0.09 +3.83 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 104.29 104.45 -0.15 +4.75 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9202 0.9181 +0.23 -1.86 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6190 1.6153 +0.23 +4.22 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9929 0.9953 -0.24 -2.59 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0199 1.0176 +0.23 -0.25 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2013 1.2012 +0.01 -1.08 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8060 0.8101 -0.51 -3.23 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7945 0.7952 -0.09 +2.07 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7973 5.7973 +0.00 -3.00 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5670 7.5869 -0.26 -2.21 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8197 6.8158 +0.06 -0.99 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9029 8.9159 -0.15 -0.12 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王翔琼/于春红;审校 母红

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