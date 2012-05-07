主要国家经济指标预测--5月8日****

路透5月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 逆差14 逆差4.80
商品/服务进口(较前月) -- -4%
商品/服务出口(较前月) -- -2%
0545 瑞士消费者信心 第二季 -- 负19
0930 澳洲联邦政府预算
1000 德国工业生产(较前月) 3月 +0.8% -1.3%
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 4月 -- 92.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月5日当周 -- -0.3%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 20.20 21.56
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月5日当周 -- +2.9%
1400 美国IBD消费者信心指数 5月 -- 49.3
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.0%
2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 4月 +0.5% +1.3%
2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,887.0
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月7日(一)
0130 澳洲ANZ总体招聘广告(较前月) 4月 -3.1% --
网络招聘广告(较前月) -3.2% --
报纸招聘广告(较前月) +0.1% --
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 正4 --
企业状况指数 零 --
0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.9% +0.2%
(较前季) 第一季 +1.8% +0.5%
0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 +7.4% +3.1%
0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 3.1% +3.1%
经季节调整的失业率 3.1% +3.1%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) -1.0% -0.9%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 负24.5 负16.0
1000 德国工业订单(较前月) 3月 +2.2% +0.5%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +4.7% --
1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加213.6 增加98
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 +2.4% --
(较前月) -0.1% --
2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 24.5% 24.7%
2301 英国RICS房价差值 4月 负19 负10 (完)
--整理 石冠兰/吴云凌; 审校 程琳