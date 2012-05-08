美国拖延给予印度金融制裁豁免权

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加尔各答5月7日电---美国国务卿希拉里周一呼吁印度进一步减少从伊朗进口石油，并表示未来两个月美国政府可能不会决定是否豁免印度因采购伊朗而可能遭遇的金融制裁。
希拉里对印度进行为期三天的访问，称美国乐见盟国所采取的减少伊朗石油进口的措施，不过还需要“更多措施”。
印度作为伊朗石油第二大买家，对美国针对伊朗实施制裁的效果至关重要。
该问题令美印两国关系遭受考验。印度不希望外界认为其屈服于美国的压力，也需要满足快速增长的能源需求，同时照顾其战略利益：伊朗为印度开辟了进入阿富汗的通道。
希拉里出访印度恰逢伊朗一个大型贸易代表团访印，该代表团的目的是商议印度和伊朗如何通过卢比结算以规避制裁。
“我们认为印度肯定正在努力减少购买伊朗石油，并懂得通过外交途径解决威胁的重要性。”希拉里在印度东部城市Kolkata说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。