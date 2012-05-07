《美国上市公司业绩公布日程表》--5月8日-5月15日

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
汤森路透5月7日电---以下为标准普尔500企业中将于5月8日-5月15日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5/8 AMC Q2 2012 迪士尼(Walt Disney Company) (DIS) 0.55 29 0.49
5/8 BMO Q1 2012 DIRECTV DTV.O 1.06 22 0.85
5/8 BMO Q1 2012 Health Care REIT, Inc. (HCN) 0.32 8 0.15
5/8 BMO Q1 2012 International Flavors & Fragrances(IFF) 1.00 8 1.03
5/8 Q1 2012 Molson Coors Brewing Company (TAP) 0.42 6 0.43
5/8 BMO Q1 2012 Tenet Healthcare (THC) 0.08 17 0.16
5/9 Q4 2012 BMC Software BMC.O 0.80 13 0.78
5/9 AMC Q3 2012 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.47 36 0.42
5/9 AMC Q1 2012 CenturyLink, Inc. (CTL) 0.58 18 0.70
5/9 BMO Q1 2012 Dean Foods (DF) 0.21 12 0.14
5/9 BMO Q1 2012 EOG Resources, Inc. (EOG) 1.16 29 0.68
5/9 Q1 2012 Macy's, Inc. (M) 0.40 16 0.30
5/9 Q3 2012 新闻集团(The News Corp.) (NWSA.O) 0.31 24 0.26
5/9 AMC Q1 2012 Priceline.com (PCLN.O) 3.94 21 2.66
5/9 Q1 2012 MEMC Electronic Materials WFR -0.16 20 0.09
5/10 AMC Q4 2012 CA, Inc. (CA.O) 0.52 13 0.48
5/10 AMC Q1 2012 Express Scripts, Inc. (ESRX.O) 0.77 21 0.66
5/10 AMC Q1 2012 Nordstrom Inc. (JWN) 0.74 21 0.65
5/10 BMO Q1 2012 Kohl's Corp. (KSS) 0.61 20 0.73
5/10 Q1 2012 Windstream Communications (WIN.O) 0.14 16 0.19
5/11 BMO Q1 2013 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.10 32 0.22
5/14 AMC Q2 2012 安捷伦科技 (A) 0.73 13 0.74
5/15 BMO Q1 2012 家得宝(Home Depot Inc.) (HD) 0.64 26 0.50
5/15 AMC Q1 2012 J C Penney Co Inc (JCP) -0.08 14 0.30
5/15 BMO Q1 2013 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.53 25 0.39
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 肖群英;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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