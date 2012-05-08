〔美国数据〕3月消费者信贷跳增213.6亿美元,远超分析师预估(更新版)

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路透华盛顿5月7日电---美国联邦储备理事会一份报告周一显示,美国3月消费者信贷增长速度为2001年底来最快,因信用卡使用、学生贷款及新车贷款大幅上涨.

美国3月消费者信贷增加213.6亿美元,路透访查分析师得到的预估值为增加98亿美元.2月修正后为增加92.7亿美元.

对于此次数据是真实反映出通常能够扶助经济成长的信贷需求增长,还是反映了就业增长低迷时期信贷依赖度上升,分析师们有一定程度的保留看法.

"乐观的解读是,消费者对于经济和就业前景的看法出现改善,进而放心地使用信贷支出.而较为悲观的解读则是,消费者仍需依赖信贷维持生活."Nomura Global Economics在一份报告中称.

主要用于衡量信用卡使用情况的循环贷款增加51.8亿美元,2月和1月分别为减少23.5亿美元和29.5亿美元.

IHS Global Insight分析师Paul Edelstein表示,目前消费者可能已付清假日季期间所积累的债务,准备并且能够借入更多债务.但该分析师警告称,这种看法并不确定.

"悲观看法是,鉴于收入成长疲弱,家庭需要使用信用卡来应付3月汽油涨价."他补充道.

就业机会匮乏,令更多人选择在学院或大学接受再教育,这也扶助了贷款需求和成长.(完)