〔美国数据〕3月消费者信贷跳增213.6亿美元,远超分析师预估(更新版)

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
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路透华盛顿5月7日电---美国联邦储备理事会一份报告周一显示,美国3月消费者信贷增长速度为2001年底来最快,因信用卡使用、学生贷款及新车贷款大幅上涨.
美国3月消费者信贷增加213.6亿美元,路透访查分析师得到的预估值为增加98亿美元.2月修正后为增加92.7亿美元.
对于此次数据是真实反映出通常能够扶助经济成长的信贷需求增长,还是反映了就业增长低迷时期信贷依赖度上升,分析师们有一定程度的保留看法.
"乐观的解读是,消费者对于经济和就业前景的看法出现改善,进而放心地使用信贷支出.而较为悲观的解读则是,消费者仍需依赖信贷维持生活."Nomura Global Economics在一份报告中称.
主要用于衡量信用卡使用情况的循环贷款增加51.8亿美元,2月和1月分别为减少23.5亿美元和29.5亿美元.
IHS Global Insight分析师Paul Edelstein表示,目前消费者可能已付清假日季期间所积累的债务,准备并且能够借入更多债务.但该分析师警告称,这种看法并不确定.
"悲观看法是,鉴于收入成长疲弱,家庭需要使用信用卡来应付3月汽油涨价."他补充道.
就业机会匮乏,令更多人选择在学院或大学接受再教育,这也扶助了贷款需求和成长.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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