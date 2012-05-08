〔英国个股〕汇丰控股第一季获利料增长,得益于投行业务回升

* 汇丰财报定于周二0815GMT公布

* 第一季基本税前利润料为58亿美元,高于上年同期的55亿美元

* 得益于投资银行业务回升和坏账减少

路透伦敦5月8日电---汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)料于周二公布第一季获利为近60亿美元,因这家欧洲最大的银行得益于投资银行业务收入回升和坏账持续下滑,但该银行仍在努力削减成本.

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)为了提升获利所实施的重大改造尚未进行到一半,其做法包括削减成本、退出汇丰缺乏规模效益的领域、以及扩大将重心放在对亚洲等等.

第一季财报料将显示,投资银行收入增至逾50亿美元,因固定收益、外汇和商品等业务收入摆脱去年下半年的颓势反弹,呼应欧洲和美国银行业的回暖趋势.

五位分析师的预估均值显示,汇丰控股第一季基本税前利润料为58亿美元,高于上年同期的55亿美元.该银行自有负债的价值变动应会减少法定利润.

投资者热切期盼看到新的信息,以了解欧智华影响深远的复苏计划进展.该计划包括提升股东权益报酬率(ROE)至12%以上,并削减成本占营业收入比重至52%以内.

但周二财报公布的细节或将有限,更多细节将于5月稍晚的股东会披露.

在全球金融危机期间,汇丰控股的表现超越竞争对手,得益于该银行拥有资本和流动性稳健的传统,以及对快速成长的新兴市场曝险,但批评人士称,该银行未能像摩根大通(JPM.N)一样发挥其优势.(完)