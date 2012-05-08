〔香港新股〕中国有色矿业分拆非洲铜矿业务上市,拟募资5-7亿美元--IFR

路透5月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国有色矿业集团分拆旗下非洲铜矿业务在香港上市，拟最快于下周一（5月14日）启动路演，募集资金5亿至7亿美元。

该公司目前正以10.7至14.1倍的2012年市盈率，或6.7至8.7倍的2013年市盈率在市场上进行推介。

农银国际、中金、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。

中国中央企业--中国有色矿业集团(CNMC)高层今年2月在接受路透专访时曾表示，该集团分拆海外矿业资产赴香港上市事宜已通过港交所审批，暂计划于5月底前启动发行，上市资产将主要包括位于非洲的铜业务。[ID:nSB1376582] (完)

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