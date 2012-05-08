〔香港新股〕中国有色矿业分拆非洲铜矿业务上市,拟募资5-7亿美元--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国有色矿业集团分拆旗下非洲铜矿业务在香港上市，拟最快于下周一（5月14日）启动路演，募集资金5亿至7亿美元。
该公司目前正以10.7至14.1倍的2012年市盈率，或6.7至8.7倍的2013年市盈率在市场上进行推介。
农银国际、中金、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。
中国中央企业--中国有色矿业集团(CNMC)高层今年2月在接受路透专访时曾表示，该集团分拆海外矿业资产赴香港上市事宜已通过港交所审批，暂计划于5月底前启动发行，上市资产将主要包括位于非洲的铜业务。[ID:nSB1376582] (完)
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--整理 张喜良; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。