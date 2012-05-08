大股东要求查阅雅虎CEO聘用文件

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月7日电---对冲基金Third Point致信雅虎(YHOO.O)，正式要求允许股东查阅与聘用汤普森(Scott Thompson)有关的所有文件。Third Point是雅虎公司的大股东，因发现雅虎执行长汤普森涉嫌学历造假，要求将其解聘。

该对冲基金执行长勒布(Daniel Loeb)上周五向雅虎发出最后通牒，要求其在周一正午前解聘汤普森。

根据特拉华州公司法，如果目的适当且符合程序要求，股东有权查阅公司文件。

雅虎公司去年的营业额下滑逾五分之一。公司在前总裁卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)被解雇五个月后，在今年1月任命曾经在贝宝(PayPal)(EBAY.O) 任职总裁的汤普森为雅虎新CEO。

Third Point希望雅虎公开审查汤普森的过程，公布所有讨论汤普森候选资格的董事会会议纪要。

雅虎董事会称正在调查此事。

勒布在最新写给雅虎的信中称：“我们认为，雅虎董事会的此次内部调查不能秘密进行，股东有权知道一切。”（完）