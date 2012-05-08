〔香港个股〕宝信汽车和正通汽车均正在准备各自美元债的发行--IFR

路透5月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，根据知情人士指出，两家在香港挂牌上市的中国大型汽车经销商--宝信汽车(1293.HK)和正通汽车(1728.HK)正在密锣紧鼓地准备各自美元债的发行。

正通计划发行五年期附第三年末发行人赎回权债券，传言利率可能高达11%。

宝信汽车也正在考虑发行一档五年期附第三年末发行人赎回权的Reg S／144a债券。与此同时，投资人已向同领域的发债企业正通汽车透露，他们希望先研究宝信的债券，因宝信被认为信用较佳。

这两家公司都是首次发行债券，且评等皆为Ba3／BB-，但基于对宝信的评价较好，投资人似乎希望正通提供更高收益率。不论哪家先发债，价格发现都将很微妙。目前没有什么新兴市场的汽车经销商可以直接比照，因此现有可作为参考的债券应该是美国业者–但中美市场十分不同。

因此分析师比较可能以中国工业领域的现有公司债，与这两家公司比较，而中国工业领域的公司债收益率在8-15%。

中联重工（BBB-／BB+）2017年到期债券交易水平在7%收益率，天虹纺织（Ba3／BB-）2016年到期债券收益率在12.5%，山水水泥（BB-／BB-）2017年到期债券则在10.2%。但分析师指出，市场传闻的12%-13%定价水平可能很快就会出现。

宝信汽车路演将在周二结束，摩根士丹利(MS.N)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责主办。

正通上周完成路演，由摩根大通(JPM.N)担任独家全球协调行兼独家账簿管理人，建银国际担任牵头经办人，一起负责安排这档144A／Reg S债券，计划本周定价。(完)

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