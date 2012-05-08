《中国报摘》--中国证券报5月8日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清指出,要坚持提升资源配置效率的改革导向,积极探索利率互换、国债期货、商品期权等金融工具创新.

* 其他:

--券商创新大会上发布的券商创新发展思路与举措(征求意见稿)提出近期将推进券商改革创新的11条举措,包括提高券商理财类产品创新能力,放宽券商业务范围和投资方式限制,支持跨境业务发展等,并拟于年底前取消券商IPO(首次公开发行)审慎性监管标准.

--华泰柏瑞和嘉实两只沪深300ETF基金先后宣布成立,正式进入建仓期,预计将带来超过300亿元人民币增量资金.

--上海证交所总经理张育军指出,今年上证所力争债券托管量超过1万亿元,交易量与股票相当;大力发展基金市场,已做好跨境ETF发行上市准备工作.

--证监会投资者保护局表示,证监会正与有关部门研讨养老金等长期资金入市税收减免等方面措施,相关部门正在研究银行理财产品入市问题.

--财政部下发通知,要求加快国有文化企业合并、重组、股改和上市步伐,通过项目补贴、贷款贴息、保费补贴以及设立文化产业基金等,引导和带动金融资本和其他社会资本投入文化产业.

--中国西电(601179.SS)与通用电气(GE.N)战略合作,拟向通用电气子公司定向增发股份集资近34亿元,后者持有中国西电15%股份并成为第二大股东,双方将联合开拓海外市场.

--振华重工(600320.SS)(900947.SS)与斯里兰卡科伦坡码头签订合同总金额为1.75亿美元的港机订单.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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