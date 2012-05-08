《中国已公布新股发行上市日程表》--5月8日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/10 沪 日出东方 -- 不超过10,000 -- -- 广发证券 5/15 5/14 深 同大股份 300321 不超过1,110 -- -- 平安证券 5/17 5/14 深 浙江美大 002677 不超过5,000 -- -- 国信证券 5/17 5/15 深 博晖创新 300318 不超过2,560 -- -- 国信证券 5/18 5/15 深 麦捷科技 300319 不超过1,334 -- -- 平安证券 5/18 5/15 深 东诚生化 002675 不超过2,700 -- -- 民生证券 5/18 5/15 深 顺威股份 002676 不超过4,000 -- -- 广州证券 5/18 *5/17 沪 华贸物流 -- 不超过10,000 -- -- 中银国际 5/22 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/8 深 邦讯技术 ( 300312.SZ ) 2,137 20.00 26.67 招商证券 5/8 深 戴维医疗 ( 300314.SZ ) 1,600 20.00 29.85 宏源证券 -- 深 掌趣科技 300315 -- 16.00 48.16 中信证券 -- 深 晶盛机电 300316 -- 33.00 34.74 国信证券 -- 深 珈伟股份 300317 -- 11.00 27.50 国泰君安 5/8 -- 沪 宏昌电子 *603002 -- *3.60 *36.00 海通证券 5/9 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良