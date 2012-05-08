〔中国新债〕山东能源集团拟发行80亿元中期票据,期限三或五年--IFR

路透5月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国山东能源集团已委任国家开发银行[CHDB.UL]和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)主承销其总额80亿元人民币（12.70亿美元）公募中期票据，期限3或5年。这将是发行人首次踏入中票市场。

公司的相关企业新汶矿业集团正准备发行20亿元人民币私募中期票据，由中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)主理。新汶矿业曾于今年3月发行8亿元人民币5年期附第三年末发行人赎回权中期票据，票息5.38%。由中国农业银行任簿记管理人。(完)

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