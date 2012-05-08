〔美国个股〕发电商爱依斯将出售大部分中国业务,价值1.34亿美元

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
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路透5月7日电---美国电力公司爱依斯(AES Corp)(AES.N)将出售大部分中国业务,交易总价值为1.34亿美元;由于电价由政府监管,其无法将煤炭成本上涨转嫁给终端消费者.
爱依斯称,将出售的电厂装机容量总计约为2,727兆瓦,交易料在今年下半年前完成.
该公司将出售阳城火力发电厂25%的权益,以及与中国风电集团所建合资公司49%的股份,交易总额8,600万美元.
爱依斯还表示,将出售在江河农村电气化发展有限
公司49%的权益给中国三峡新能源公司,交易价值4800万美元.
中国电力公司华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)(HNP.N)及大唐发电(0991.HK)(601991.SS)近些年业务量急速下滑,因煤炭价格飙升.这些企业发电但没有自己的电网资产.
根据去年11月的公司介绍,爱依斯在中国的业务包括在河北、江苏、四川及浙江等省份经营天然气及煤炭发电厂、水力发电站及风力发电.
该公司股价在纽约证交所周五报收于12.07美元,下跌0.08%.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
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