《中国报摘》--金融时报5月8日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清称,证券行业的金融创新迎来了历史最好的时期.要加快产品、业务、机制创新,促进储蓄向投资的有效转化,为不同规模不同类型不同成长阶段企业提供有效的差异化服务.

* 其他:

--中国证监会投资者保护局负责人针对市场上关于蓝筹股价值的质疑,回应称中国股市现在的市盈率已经降低到历史最低水平,具备了长期投资价值,蓝筹股是股市价值的真正所在.

--渤海财产保险股份有限公司与澳洲最大的汽车和住宅保险商--澳大利亚保险集团(澳保集团)(IAG)(IAG.AX)合资的申请获得中国保监会的批准,标准着渤海保险成功引入战略投资者,IAG所持股份占合资后新公司总股本的20%.(完)

--整理 张胜男; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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