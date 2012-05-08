《中国报摘》--金融时报5月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清称,证券行业的金融创新迎来了历史最好的时期.要加快产品、业务、机制创新,促进储蓄向投资的有效转化,为不同规模不同类型不同成长阶段企业提供有效的差异化服务.
* 其他:
--中国证监会投资者保护局负责人针对市场上关于蓝筹股价值的质疑,回应称中国股市现在的市盈率已经降低到历史最低水平,具备了长期投资价值,蓝筹股是股市价值的真正所在.
--渤海财产保险股份有限公司与澳洲最大的汽车和住宅保险商--澳大利亚保险集团(澳保集团)(IAG)(IAG.AX)合资的申请获得中国保监会的批准,标准着渤海保险成功引入战略投资者,IAG所持股份占合资后新公司总股本的20%.(完)
--整理 张胜男; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。