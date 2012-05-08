〔中国证券〕证券业十一大举措改革创新,涉及扩大券商投资范围和方式等

路透上海5月8日电---中国证券报周二报导称,证券公司创新发展研讨会提出近期推进证券行业改革创新的十一大举措,包括扩大证券公司理财类产品投资范围、鼓励证券公司发行上市和并购重组等.

研讨会发布的征求意见稿提出,证监会计划取消集合资产管理计划审批项目,审批取消后改为备案制,过渡期内的审批采取简易程序,在年内再次修改证券公司产品和业务创新指引.

证监会机构部已着手修改有关制度,并已会同交易所、证券业协会研究部署扩大报价回购、约定购回、融资融券业务试点和转常规工作.扩大证券公司代销金融产品范围,支持跨境业务发展.

此外,意见稿还提出,鼓励证券公司发行上市和并购重组.允许符合法定上市条件的证券公司自主确定境内外上市安排,同时积极推动证券公司市场化并购重组,对以行业整合为目的的收购，将解决"同业竞争"的期限由两年放宽至五年.机构部拟于年底前取消证券公司IPO上市审慎性监管标准.

意见稿并鼓励证券公司积极参与场外市场建设和中小微企业私募债券试点;培育证券公司柜台交易业务,探索做市商制度,支持证券公司建立面向自己客户的OTC市场.

证券业协会还在制定中小微企业私募债券承销业务试点办法,中登公司和交易所也在抓紧制定相关措施,争取上半年开始试点.(完)