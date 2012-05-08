〔中国证券〕证券业十一大举措改革创新,涉及扩大券商投资范围和方式等

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月8日电---中国证券报周二报导称,证券公司创新发展研讨会提出近期推进证券行业改革创新的十一大举措,包括扩大证券公司理财类产品投资范围、鼓励证券公司发行上市和并购重组等.
研讨会发布的征求意见稿提出,证监会计划取消集合资产管理计划审批项目,审批取消后改为备案制,过渡期内的审批采取简易程序,在年内再次修改证券公司产品和业务创新指引.
证监会机构部已着手修改有关制度,并已会同交易所、证券业协会研究部署扩大报价回购、约定购回、融资融券业务试点和转常规工作.扩大证券公司代销金融产品范围,支持跨境业务发展.
此外,意见稿还提出,鼓励证券公司发行上市和并购重组.允许符合法定上市条件的证券公司自主确定境内外上市安排,同时积极推动证券公司市场化并购重组,对以行业整合为目的的收购，将解决"同业竞争"的期限由两年放宽至五年.机构部拟于年底前取消证券公司IPO上市审慎性监管标准.
意见稿并鼓励证券公司积极参与场外市场建设和中小微企业私募债券试点;培育证券公司柜台交易业务,探索做市商制度,支持证券公司建立面向自己客户的OTC市场.
证券业协会还在制定中小微企业私募债券承销业务试点办法,中登公司和交易所也在抓紧制定相关措施,争取上半年开始试点.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。