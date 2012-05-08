《新兴市场重要经济事件预告》--5月8日-5月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月8日(二)
北京--经济合作暨发展组织(OECD)公布与中国社会科学院合作编写的2012年拉美经济展望.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至5月9日).
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决策的货币会议.
5月9日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).
亚的斯亚贝巴--2012年世界经济论坛非洲会议(至5月11日).
保加利亚索菲亚--国际货币基金组织(IMF)人员结束访问.
5月10日(四)
雅加达--印尼央行理事会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至5月11日).
5月11日(五)
曼谷--泰国央行公布季度通胀报告.
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行公布5月3日委员会会议记录.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
5月12日(六)
北京--中国、日本和韩国的贸易部长会晤,磋商建立三边自由贸易区事宜.
5月14日(一)
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表货币政策月报.
布鲁塞尔--欧元集团会议(1300).
5月15日(二)
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
伊斯坦布尔--土耳其央行举行第九届伊斯兰金融服务委员会峰会,会议聚焦于变化中的监管模式和伊斯兰金融(至5月17日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。