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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 08:38 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月8日-5月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月8日(二)

北京--经济合作暨发展组织(OECD)公布与中国社会科学院合作编写的2012年拉美经济展望.

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至5月9日).

布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决策的货币会议.

5月9日(三)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).

亚的斯亚贝巴--2012年世界经济论坛非洲会议(至5月11日).

保加利亚索菲亚--国际货币基金组织(IMF)人员结束访问.

5月10日(四)

雅加达--印尼央行理事会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

利马--秘鲁央行货币政策会议.

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至5月11日).

5月11日(五)

曼谷--泰国央行公布季度通胀报告.

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议.

布拉格--捷克央行公布5月3日委员会会议记录.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

5月12日(六)

北京--中国、日本和韩国的贸易部长会晤,磋商建立三边自由贸易区事宜.

5月14日(一)

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表货币政策月报.

布鲁塞尔--欧元集团会议(1300).

5月15日(二)

科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

伊斯坦布尔--土耳其央行举行第九届伊斯兰金融服务委员会峰会,会议聚焦于变化中的监管模式和伊斯兰金融(至5月17日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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