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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 08:16 BJT

〔日本股市〕小幅开高,受美股持稳支撑

路透东京5月8日电---日股日经指数周二开高0.7%,自昨日大幅跌势中反弹,美股隔夜基本收平,因投资者摆脱法国和希腊大选结果的影响.

日经指数.N225开盘报9,190.5点.东证股价指数.TOPX亦开高0.7%,报777.53点.(完)

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--编译 许娜;审校 张若琪

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