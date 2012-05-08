〔中国传媒〕加大财政文化投入,加快国有文化企业股改上市步伐--财政部

路透北京5月8日电---中国文化产业再获政策支持.财政部近日通知要求,加大财政文化投入力度,并推动国有文化资产优化配置和结构调整,加快国有文化企业合并、重组、股改和上市步伐.

财政部网站刊出的新闻稿称,为推进文化体制改革,要求各级财政部门切实增加财政文化投入,保证全年预算执行结果实现文化体育与传媒支出的增长幅度高于财政经常性收入增长幅度,提高文化体育与传媒支出占财政支出的比例.

在国有文化资产方面,积极鼓励和引导国有文化企业组建跨地区、跨行业、跨所有制的企业集团,加快国有文化企业合并、重组、股改和上市步伐,努力形成以公有制为主体、多种所有制并存的发展格局.

通知还强调,优化财政文化支出结构,加强重点文化领域经费保障.增加扶持文化产业发展专项资金规模,支持文化体制改革重点企业发展,鼓励有实力的文化企业跨地域、跨行业经营和重组.

为配合发展文化产业,中国证监会此前曾表示,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.[ID:nSB1163322]

十二五文化改革发展规划纲要提出,要积极发展和壮大出版发行、影视制作等传统文化产业,加快发展文化创意、数字出版等新兴文化产业,规范发展文化产业园区.鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组.

目前中国A股市场文化类企业上市公司有电广传媒(000917.SZ)、歌华有线(600037.SS)、中视传媒(600088.SS)、华谊兄弟(300027.SZ)、时代出版(600551.SS)等.(完)

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