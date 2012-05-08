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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初从三个月低位反弹,科技股领涨

路透首尔5月8日电---韩国股市周二高开,从上日所及的三个月收盘低位反弹,得益于海外市场投资者摆脱欧洲政局动荡的影响.

科技股在盘初领涨,LG显示器(034220.KS)升1.1%,三星SDI(006400.KS)劲扬2.8%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11涨0.45%至1,965.24点.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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