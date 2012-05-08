〔东京汇市〕欧元脱离三个月低位持稳,美元兑日圆几近持平

0010GMT---欧元周二在亚洲盘初企稳,由于希腊和法国大选结果引发对撙节计划相关政治承诺的质疑,欧元昨日曾触及1.2955美元附近的三个月低位.撙节计划被视为应对欧元区债务危机的关键因素.

一大型日系银行交易员称,欧元或将尝试填补周一的跳空缺口,并向1.3080美元微涨.欧元兑美元EUR=较纽约尾盘持稳,报1.3056美元.

美元兑日圆JPY=几无变动,报79.93日圆.该交易员还称,昨日低位79.64日圆下方或将显现美元买兴,并给美元提供支撑.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]