〔中国证券〕证监会称正研讨长期资金入市税收减免及银行理财产品入市

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月8日电---中国证监会投资者保护局表示,证监会正在研讨养老金等长期资金入市税收减免等方面措施,相关部门也正在研究银行理财产品入市问题.对于B股逐渐被边缘化的现状,证监会将本着负责任、不回避的态度,认真研究提出解决措施.
中国证券报周二援引证监会投资者保护局称,养老金入市并不代表百分之百全投股票,不同的组合、不同的基金,投资要求也不相同,投资方向还包括国债、金融债、企业债等在内的债市,银行理财产品、组合存款、现金等等.
关于引入银行理财产品方面,相关部门正在研究,关键在于充分揭示风险,并让投资者自行选择判断.
而随着越来越多的境内企业到香港以及海外上市,B股市场逐渐被边缘化.对此证监会投资者保护局指出,B股是在特定历史条件下推出的一类股票.对于历史遗留问题,证监会都将本着负责任、不回避的态度,认真研究提出解决措施.
此外,作为指数化投资的重要载体,ETF(交易所交易基金)已成为个人和机构投资者最重要的资产配置工具.证监会近期一直积极推进港股ETF的准备工作,目前各项准备工作已基本就绪.同时,证监会正会同有关部门推动在RQFII(人民币合格境外机构投资者)框架下推出在香港交易所挂牌的A股ETF产品.通过两类跨境ETF的协调发展,完善跨境资本的双向、有序、均衡流动机制,促进A股市场良性发展.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。