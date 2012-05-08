柬埔寨暂停向国内外企业出让土地

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边5月7日电---面对村民不断升级的抗议活动以及有关野生动物保护区将消失的警告，柬埔寨政府周一暂停向国内外企业出让土地，以此控制强制拆迁和非法砍伐。
柬埔寨的权利组织表示，这些临时措施远远不够，需要出台永久性禁令。
柬埔寨政府在行政指令中称，政府将收回任何涉及攫取村民土地和非法砍伐的特许权。柬埔寨首相洪森签署了该命令。
环境活动人士表示，随着外国企业加快在受保护区域的投资作业，柬埔寨国家公园和野生动物保护区或将很快消失。
因政府鼓励开矿和种植橡胶，2010-2011年间，政府出让的土地激增了六倍。受保护的荒地原本不在出让名单，但修改后的法律允许部分区域供企业使用。
来自柬埔寨、越南等国的企业被获准使用这些被出让的土地，但中国企业主导多数最有利可图的项目，例如开采金矿和其他矿产。
柬埔寨人权和发展组织(Adhoc)调查员Chan Soveth表示：“这已为时过晚。”
Adhoc表示，柬埔寨政府去年向诸多企业出让开发7,631平方公里土地，其中多数位于国家公园和野生动物保护区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。