《中国报摘》--其他报纸重要消息5月8日(I)

**上海证券报**

--上海期交所等国内三大期交所发布券商和基金公司等开立期货帐户的办法,这意味着基金专户参与商品期货已正式成行.

--华安月月鑫,汇添富理财30天两只短期理财基金昨结束募集,初步统计,两只基金首募规模均达200亿元人民币左右.

--海达股份因询价机构不足而中止发行,成为A股历史上第三家因询价机构不足而被迫中止IPO的公司.

**人民日报**

--《高端装备制造业"十二五"发展规划》指出,到2015年,中国高端装备制造业在装备制造业中的占比提高到15%.到2020年,这一比例进一步提高到25%,将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业.

**第一财经日报**

--负责国内支线飞机新舟60销售的西飞国际(000768.SZ)有望获得来自奥凯航空20架左右的飞机大单.

--麦德龙(MEOG.DE)昨宣布其中国B2B网上商城正式上线,公司将主要以自建物流系统和门店进行全国配送.为铺设更多配送网点,其计划未来3-4年内将在中国的门店数量增一倍.

--美国保德信房地产基金近日收购广州的中海光大购物中心项目,总交易额20亿元,出让方为中海地产(0688.HK).

**21世纪经济报 道**

--国家发改委明确,上海黑石股权投资合伙企业及此类普通合伙人(GP)是外资,有限合伙人(LP)是内资的股权投资企业,应按照外资政策法规进行管理.

--消息人士透露,光大银行(601818.SS)已着手重启H股上市程序,最快预计7月登陆港交所.5月底光大银行将有望确定基石投资者名单.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/张胜男; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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