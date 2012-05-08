〔中国个股〕GE斥34亿元人民币购中国西电股份成其第二大股东

路透上海5月8日电---中国输配电设备生产商中国西电(601179.SS)周二公告称,公司与美国通用电气公司(GE)(GE.N)之间达成战略联盟,并引入通用电气新加坡公司为战略投资者,后者斥资近34亿元人民币全额认购中国西电拟发行的增发股份,GE将成中国西电第二大股东.

双方的战略联盟还包括共同设立自动化合资公司、通用电气永久且不可撤销地许可自动化合资公司使用其相关二次设备产品的技术、双方就输配电一次设备和二次设备开展境外全球商业合作等.

公告披露,中国西电拟以4.4元/股的价格向GE新加坡公司定向发行7.7亿股募资33.83亿元,募资用于双方设立自动化合资公司7.44亿元,开拓海外市场15亿元,补充业务增长所需营运资金11.39亿元.

中国西电与通用电气新加坡公司将采用现金出资方式设立自动化合资公司,双方分别持有自动化合资公司59%和41%的股权.自动化合资公司拟定的注册资本为6.3亿元,投资总额为12.6亿元,其主营业务为对输配电二次控制保护设备(包括软件)的研发、设计、制造、销售和服务并提供相应的软件服务和售后服务,提供储能和新能源的控制保护系统和提供以二次设备产品为主的系统解决方案.

中国西电还将与GE在中国以外的区域开展一次设备和二次设备营销方面的全球范围内的商业合作,中国西电作为提供一次设备产品及相关服务的供应商,与GE作为二次设备产品及相关服务的供应商,将组建一个全球性的、战略性的市场合作联盟.通过合作,中国西电将可以借助GE在欧美等地区的优势将其一次设备产品带入欧美等市场,GE亦可将其二次设备产品销往中国西电的优势市场。

中国西电因欲引入战略投资者,自4月23日起停牌.停牌前公司股票收于3.94元.(完)