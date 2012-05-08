〔中国个股〕GE斥34亿元人民币购中国西电股份成其第二大股东

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月8日电---中国输配电设备生产商中国西电(601179.SS)周二公告称,公司与美国通用电气公司(GE)(GE.N)之间达成战略联盟,并引入通用电气新加坡公司为战略投资者,后者斥资近34亿元人民币全额认购中国西电拟发行的增发股份,GE将成中国西电第二大股东.
双方的战略联盟还包括共同设立自动化合资公司、通用电气永久且不可撤销地许可自动化合资公司使用其相关二次设备产品的技术、双方就输配电一次设备和二次设备开展境外全球商业合作等.
公告披露,中国西电拟以4.4元/股的价格向GE新加坡公司定向发行7.7亿股募资33.83亿元,募资用于双方设立自动化合资公司7.44亿元,开拓海外市场15亿元,补充业务增长所需营运资金11.39亿元.
中国西电与通用电气新加坡公司将采用现金出资方式设立自动化合资公司,双方分别持有自动化合资公司59%和41%的股权.自动化合资公司拟定的注册资本为6.3亿元,投资总额为12.6亿元,其主营业务为对输配电二次控制保护设备(包括软件)的研发、设计、制造、销售和服务并提供相应的软件服务和售后服务,提供储能和新能源的控制保护系统和提供以二次设备产品为主的系统解决方案.
中国西电还将与GE在中国以外的区域开展一次设备和二次设备营销方面的全球范围内的商业合作,中国西电作为提供一次设备产品及相关服务的供应商,与GE作为二次设备产品及相关服务的供应商,将组建一个全球性的、战略性的市场合作联盟.通过合作,中国西电将可以借助GE在欧美等地区的优势将其一次设备产品带入欧美等市场,GE亦可将其二次设备产品销往中国西电的优势市场。
中国西电因欲引入战略投资者,自4月23日起停牌.停牌前公司股票收于3.94元.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。