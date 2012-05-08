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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 08:56 BJT

〔韩国汇市〕韩元反弹因欧洲疑虑减退,韩债期货下滑

路透首尔5月8日电---韩国韩元/美元KRW=周二早盘收复昨日部分失地,之前希腊和法国大选最初导致市场对于旨在解决欧债危机的撙节措施的命运心存担忧.

0030GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,135.5韩元,周一本地市场收报1,138.5,有望打破三日连跌态势.

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