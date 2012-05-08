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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 09:03 BJT

〔中港经贸〕香港3月流入中国内地黄金为62,907公斤,环比大增近59%

路透新加坡5月8日电---香港政府统计处(www.censtatd.gov.hk)网站数据显示,2012年3月香港流入中国大陆的黄金数量为62,907公斤,较前一个月大增近59%.

2012年第一季度香港流入中国大陆的黄金数量跳增为135,519公斤,高于去年同期的19,706公斤.(完)

--编译 洪曦;审校 张若琪

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