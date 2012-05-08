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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 08:59 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国国家开发银行至多60亿元一年固息增发债(120218)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.45%
  国开行至多60亿元三年固息增发债(120219)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.91%
  国开行至多60亿元五年固息增发债(120220)9:30-10:30招标,收益率预测均值4.11%
  国开行至多60亿元七年固息增发债(120221)9:30-11:00招标,收益率预测均值4.31%
  国开行至多60亿元10年固息增发债(120222)9:30-11:00招标,收益率预测均值4.41%
  民生银行(600016.SS)(1988.HK)至多200亿元五年期小微企业专项债簿记建档,利率申购区间4.3%-4.5%
  中天科技(600522.SS)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  东方园林(002310.SZ)2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
  中化蓝天集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
  华润电力投资公司20亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中信证券和工商银行主承
  保利协鑫公司6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和中国银行主承
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  二、新债上市:

  海航机场控股集团6亿元五年期中票1282138,票面利率6.80%
  衣念时装5亿元三年期中票1282139,票面利率5.65% 
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  三、缴款:  

  乌鲁木齐国资公司14亿元六年期固息债1280143,票面利率6.48% 
  山西运城制版集团4.6亿元一年期短融
  张家港中小企业1.8亿元三年期集合票据  
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  四、还本付息:

  财政部280亿元30年期固息国债080006付息,票面利率4.50%
  华润股份30亿元10年期固息债098078付息,票面利率4.40%
  华润股份20亿元15年期固息债098079付息,票面利率4.60%
  招商轮船40亿元10年期固息债098080付息,票面利率4.35%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --路透调查显示,4月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额增速预计均较上月略有回落,但
好于年初1-2月的低迷水平.而人民币新增贷款料亦回落至8,000亿元附近,在3月冲高后渐趋平静.[ID:nSB1529218]
  --中国证券报周二报导称,证券公司创新发展研讨会提出近期推进证券行业改革创新的十一
大举措,包括扩大证券公司理财类产品投资范围、鼓励证券公司发行上市和并购重组等.[ID:nSB1531390] 

  --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据                     (3月贸易顺差53.5亿美元)

    国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI)              (3月-0.3%)
                      4月居民消费价格指数(CPI)            (3月3.6%)
                      1-4月固定资产投资                   (1-3月20.9%) 
                      4月社会消费品零售总额               (3月15.2%) 
                      4月工业增加值                       (3月11.9%) 
                      4月房地产投资和销售情况月度报告
    
              5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              5/27公布1-4月规模以上工业企业利润           (1-3月-1.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/冉莹

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