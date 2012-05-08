《中国债券市场每日交易备忘》--5月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元一年固息增发债(120218)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.45% 国开行至多60亿元三年固息增发债(120219)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.91% 国开行至多60亿元五年固息增发债(120220)9:30-10:30招标,收益率预测均值4.11% 国开行至多60亿元七年固息增发债(120221)9:30-11:00招标,收益率预测均值4.31% 国开行至多60亿元10年固息增发债(120222)9:30-11:00招标,收益率预测均值4.41% 民生银行( 600016.SS )( 1988.HK )至多200亿元五年期小微企业专项债簿记建档,利率申购区间4.3%-4.5% 中天科技( 600522.SS )2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 东方园林( 002310.SZ )2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 中化蓝天集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 华润电力投资公司20亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中信证券和工商银行主承 保利协鑫公司6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 海航机场控股集团6亿元五年期中票1282138,票面利率6.80% 衣念时装5亿元三年期中票1282139,票面利率5.65% ============================================================================== 三、缴款: 乌鲁木齐国资公司14亿元六年期固息债1280143,票面利率6.48% 山西运城制版集团4.6亿元一年期短融 张家港中小企业1.8亿元三年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部280亿元30年期固息国债080006付息,票面利率4.50% 华润股份30亿元10年期固息债098078付息,票面利率4.40% 华润股份20亿元15年期固息债098079付息,票面利率4.60% 招商轮船40亿元10年期固息债098080付息,票面利率4.35% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --路透调查显示,4月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额增速预计均较上月略有回落,但 好于年初1-2月的低迷水平.而人民币新增贷款料亦回落至8,000亿元附近,在3月冲高后渐趋平静.[ID:nSB1529218] --中国证券报周二报导称,证券公司创新发展研讨会提出近期推进证券行业改革创新的十一 大举措,包括扩大证券公司理财类产品投资范围、鼓励证券公司发行上市和并购重组等.[ID:nSB1531390] --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据 (3月贸易顺差53.5亿美元) 国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI) (3月-0.3%) 4月居民消费价格指数(CPI) (3月3.6%) 1-4月固定资产投资 (1-3月20.9%) 4月社会消费品零售总额 (3月15.2%) 4月工业增加值 (3月11.9%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/冉莹