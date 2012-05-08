〔中国证券〕上证所将积极推动创新,今年债券托管量争过万亿--总经理

路透上海5月8日电---中国上海证券交易所总经理张育军表示,将推动多层次蓝筹股、债券、基金、衍生品四大市场共同发展,2012年上证所力争债券托管量过万亿、交易量与股票相当,并继续做好转融通准备工作,完善大宗交易机制等六方面创新工作.

上海证券报周二援引他在出席"证券公司创新发展研讨会"时说,上证所关于资本市场创新发展工作的基本思路是,坚持风险可控、有序推进原则,以市场需求为导向,加大交易机制和交易产品创新力度.

张育军指出,六方面创新工作包括:做大做强融资融券业务,做好转融通准备工作;从延长时间、降低门槛、推出带锁定期大宗交易、增加申报类型等四方面完善大宗交易机制;发展基于场外交易场内化的低风险创新产品;探索研究证券质押式回购交易业务方案;根据市场需求，启动分级资产管理计划以及交易型资产管理计划份额转让业务方案的研究工作,提升对证券公司创新的服务水平.

此外,上证所正积极准备推出中小企业私募债券,争取商业银行和保险公司在交易所市场发行次级债;争取年内试点国债预发行交易,研究推出一对一回购,推出逐笔实时交收结算模式并率先在中小债上试点.

张育军并表示,上证所将继续大力发展债券市场.截至4月底,上证所债券挂牌总量达701只,债券托管量8,020亿元人民币.

据上证所网站数据显示,2011年该所A、B股合计成交达到2.12万亿股,成交金额23.76万亿元.

对于推动市场创新,深圳证券交易所总经理宋丽萍在同一场合表示,深交所一是将大力发展基础性产品,为市场进一步创新打开空间,二是完善市场制度与平台建设,将综合协议交易平台打造成适合大宗交易、证券借贷、投融资服务、低信用级别低流动性等非标准化产品转让的多功能平台.(完)