〔新债招标〕中国国开行增发中短债总体符合预期,仅一年稍低--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海5月8日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一、三、五年固息债,中标收益率分别为3.4236%、3.9007%和4.0981%,总体符合市场预期,仅一年品种水平稍低.
此前市场对国开行上述三期增发债的收益率预测均值分别为3.45%、3.91%和4.11%.相应区间为3.42%-3.48%、3.85%-3.95%、4.00%-4.15%.
稍后11:00整,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值为4.31%和4.41%.预测区间为4.28%-4.35%和4.35%-4.45%.
以下为今天增发的各期债具体条款:
第18-22期增发债
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发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%
招标时间 5月8日9:30-10:30(一、三、五年期)
5月8日9:30-11:00(七、10年期)
招标方式 除七年期采用多种价格(美国式)招标外,其余均为单一价格(荷兰式)
缴款日 5月10日
起息日 4月23日
分销期 5月9日-5月10日
上市日 一年期为5月14日;三年、五年、七年和10年期为5月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------- (完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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