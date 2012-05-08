〔德国个股〕麦德龙建B2B网上商城,计划3-4年内中国门店量倍增--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月8日电---第一财经日报周二报导称,德国零售巨头麦德龙(MEOG.DE)昨宣布其B2B网上商城正式上线,公司将以自建物流系统和门店进行全国配送.为铺设更多配送网点,公司计划未来3-4年内在中国的门店数量增一倍.
目前麦德龙在中国区共有54门店,去年销售额达15亿欧元,同比增长18%.不过,其他国际零售连锁业巨头在中国拥有更多网点,例如沃尔玛(WMT.N)拥有300多家门店,家乐福(CARR.PA)拥有约200家门店.
麦德龙中国副总裁冯刘指出,中国电子商务市场90%业务属于B2B,这正是麦德龙可以抓住的商机.与其他零售同行不同,麦德龙原本就是针对企业客户的零售商,三大主要客户群包括酒店餐饮、中小批发商和企业事业单位.未来电商平台将努力开拓新客户,争取电商平台70%都是新客户.
他说,成立电商平台后,麦德龙将会实现全国配送,对于覆盖到自建物流中心200公里辐射范围的客户,将会采取直接送货.
目前沃尔玛成立中国电商总部,并通过控股电商网站--1号店推进其电子商务业务,不过沃尔玛本身的电商业务尚未取得实质性进展.
麦德龙中国电子商务公司总经理胡兴民表示,电商网站若不控制成本则很难盈利.很多购物网站将收益的三成用于市场营销,16-18%用于配送支出,这样一定不会赚钱.而麦德龙已有明确的企业客户基础,市场费用可节省;自建的物流配送中心可省下物流成本.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。