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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 09:10 BJT

〔日本债市〕公债价格因获利了结下滑,稍晚财务省将标售10年期公债

路透东京5月8日电---日本政府公债价格周二早盘下跌,因投资者在10年期公债标售前调整仓位,且在上日多数公债收益率触及一年半低位后获利了结.

日本财务省周二将标售2.3兆(万亿)日圆(288亿美元)10年期公债,为4月1日开始财年的第二次10年期公债标售.[ID:nSB1529526].

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