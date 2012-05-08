版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--5月9日****

路透5月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------------------------------------------------

5月8日(二)

2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 --

5月9日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.5%

0500 日本领先指标 3月 -- +2.1

同时指标 -- +1.0

0600 德国出口(较前月) 3月 -0.8% +1.6%

进口(较前月) +0.5% +3.9%

贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差136

0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 逆差57 逆差64

1100 美国抵押贷款指数 5月4日当周 -- 698.2

再融资指数 -- 3,687.7

1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.6% +0.9%

趸售销售 +0.7% +1.2%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +0.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,700

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超631

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余1,4209 盈余11,778

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

5月8日(二)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 逆差15.87 逆差14

商品/服务进口(较前月) +5% --

商品/服务出口(较前月) +2% --

1000 德国工业生产(较前月) 3月 +2.8% +0.8%

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 4月 94.5 --

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月5日当周 -0.8% --

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 24.49 20.20

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月5日当周 +2.6% --

1400 美国IBD消费者信心指数 5月 35.8 --

2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 4月 -3.3% +0.5% (完)

--整理 石冠兰/吴云凌; 审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐