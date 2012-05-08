主要国家经济指标预测--5月9日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------------------------------------------------
5月8日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 --
5月9日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.5%
0500 日本领先指标 3月 -- +2.1
同时指标 -- +1.0
0600 德国出口(较前月) 3月 -0.8% +1.6%
进口(较前月) +0.5% +3.9%
贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差136
0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 逆差57 逆差64
1100 美国抵押贷款指数 5月4日当周 -- 698.2
再融资指数 -- 3,687.7
1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.6% +0.9%
趸售销售 +0.7% +1.2%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +0.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,700
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超631
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余1,4209 盈余11,778
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
----------------------------------------------------------------------------
5月8日(二)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 逆差15.87 逆差14
商品/服务进口(较前月) +5% --
商品/服务出口(较前月) +2% --
1000 德国工业生产(较前月) 3月 +2.8% +0.8%
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 4月 94.5 --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月5日当周 -0.8% --
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 24.49 20.20
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月5日当周 +2.6% --
1400 美国IBD消费者信心指数 5月 35.8 --
2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 4月 -3.3% +0.5% (完)
--整理 石冠兰/吴云凌; 审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。