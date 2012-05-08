〔中国基金〕沪深300ETF火速入场,华泰柏瑞仓位水平已达七成

路透上海5月8日电---上海证券报周二报导称,上周刚刚成立的华泰柏瑞沪深300交易所交易基金(ETF)采取了快速建仓的策略,截至昨日仓位已经达到七成,并计划于今日建仓完毕.

"华泰柏瑞的策略是快速建仓."报导援引一位接近华泰柏瑞基金的相关人士透露,以华泰柏瑞沪深300ETF基金募集规模329亿元计算,其中有100多亿元为换股认购,约200亿元为现金认购.

华泰联合证券基金研究中心王群航指出,目前A股市场上有近八成的成交来自于沪深300指数的成份股,两只沪深300ETF由此开始的入市行为,将会对沪深300指数、对与沪深300指数成份股有较大重合度的指数,一起产生出积极影响.

数据显示,中国股市沪深300指数.CSI300从5月2日起已经连续四日收出阳线,周一收盘报2,717.78点,为近六个月以来高位.

另外,嘉实沪深300ETF也于昨日正式成立,募集规模193.33亿份.中证报报导称,从近两个交易日盘面分析,两基金建仓速度比预期更快,事实上已开始大举买入,每天即可创建一至两成仓位,按照这个速度,很可能本周内就能基本完成建仓.

不过该报导也指出,由于两只沪深300ETF份额有部分来自于股票换购.因此基金建仓并不会对沪深300ETF所有成分股产生正向推动作用.有个别股票认购数额占总募集额的比重,超出其在沪深300指数中的权重,基金公司在买入其他成分股同时还须相应减持这类个股.

华泰柏瑞沪深300ETF联接基金将通过沪深300股指期货的做多或做空,跟紧牛市或对冲部分系统性风险.业内人士指出,如华泰柏瑞沪深300ETF将来成为融资融券标的,且未来转融通开出后,该联接基金有望成为华泰柏瑞沪深300ETF的主要融出方之一,从而为该基金带来另一块较为稳定的收益.

中国金融期货交易所此前推出的国内首只金融期货产品--沪深300指数期货<0#CIF:>目前交投已相当活跃,去年单边交易总量达43.8万亿元人民币.而沪深300ETF的成立,将有助于投资者随时进行期现套利等操作.(完)