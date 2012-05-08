〔中国铁路〕太中银铁路8%股权挂牌转让,或成引入民间资本又一单

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京5月8日电---铁路建设资金紧张态势未有实质改善下,中国鼓励引入民间资本进入该行业.北京产权交易所公告显示,太中银铁路8.016%股权被挂牌转让,要求受让方注册资本金不低于5,000万元人民币,但未对企业性质做出明确规定.
刊登在该交易所网站的公告称,太中银铁路东起太原南站,西达包兰线中卫站、银川站,横穿23个县市区,全长942公里.2011年1月15日正式运行通车.设计运输能力为客车40对/日,货运6,000万吨/年.
太中银铁路采用铁道部与地方政府合资修建的BOO(Build-Own-Operate)模式,组建太中银铁路有限责任公司,负责铁路建设和行政管理;而铁路日常运输则委托西安铁路局、太原铁路局、兰州铁路局管理.
数据显示,太中银铁路去年实现营业总收入39.65亿元,营业利润率7.94%.截止去年底,总资产为433.11亿元.
2005年,铁道部出台文件,全面开放铁路建设、客货运输、运输装备制造与多元经营四大领域,鼓励国内非公资本进入.之后,2006年罗定铁路100%股权在广州产权交易所公开转让,由深圳一家民营企业成功受让,成为民营企业进入第一单.
2010年2月,中国铁投在产权交易所挂牌转让京沪高铁约4.5%股权,最终中国外汇业务规模最大的银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)以不超过60亿元人民币等值外币投资京沪高速铁路项目.
国务院总理温家宝今年2月表示,现在铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券,还有就是在统筹规划下,明确政策,有序引入民间资本.[ID:nSB1384262](完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。