《中国报摘》--其他报纸重要消息5月8日(II)

**证券时报**

--中国深交所总经理宋丽萍表示,目前7只创业板公司定向债已通过证监会发审委审批,中小企业私募债首批试点项目也正在推进中.深交所深入探索交易所衍生产品发展路径,已经初步制定了包括股指期权、个股期权在内的产品方案和业务规则.

--从相关人士处获悉,私募债发行主体的选择比较困难,但浙江省内企业的积极性非常高,"第一单"有望花落此处.

--金地集团(600383.SS)和保利地产(600048.SS)公布经营数据,据测算,4月金地集团销售单价约1.28万元人民币/平方米,保利地产则约为1.27万元/平方米;今年前4个月,两家公司平均销售单价分别约为1.15万元/平方米、1.11万元/平方米.无论是4月还是前4个月,两家公司销售单价同比均有所下降.

--ST申龙(600401.SS)海外战略继续推进.公司公布非公开增发预案,拟发行不超过5.03亿股,募资不超过38亿元.其中,19.8亿元计划投入罗马尼亚光伏发电站项目.

**经济参考报**

--随着国际油价持续下跌,三地原油变化率有望在8日跌破-4%的红线,国内成品油价下调在即.加油站降价促销潮继续扩围,而中石化下调汽柴油内部调拨价则进一步释放出调价信号.

--评论文章称,判断当前政策重心将回归供给管理,财税政策和产业政策等将成为政策调整偏重的方向,这也有利于经济结构的调整.当然,预计未来继续调降存准率仍是趋势,但视流动性情况而为的调降节奏,将不会像市场预期的那么频繁.

**中国化工报**

--广交会本届成交出现下滑,石化及相关产品成交额也出现下降,累计出口成交360.3亿美元,环比和同比分别下降4.8%和2.3%,是2009年外贸复苏以来成交额首次出现下滑,反映出欧美市场依然疲软.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/李然; 审校 曾祥进

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