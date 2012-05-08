〔美股业绩〕艺电第四季"星球大战"玩家数量减少,股价盘后大跌

路透5月7日电---全球主要游戏出版商艺电(Electronic Arts)(EA.O)第四季失去40万名"星球大战:旧共和国"游戏玩家.艺电试图借助该新游戏带动成长的努力遭受打击.公司股价也大跌约9%.

艺电在"星球大战:旧共和国"上投放的资金和力度,要比其30年历史中的任意一款游戏都要高.华尔街密切关注这款游戏是否能够取得成功.若结果理想,未来几年内艺电将获得可观收入,但若不尽如人意,以下几个季度内,艺电获利将受到拖累.

艺电周一公布的付费玩家数量要低于部分分析师的预期.Brean Murray分析师Todd Mitchell原预计该数量为150万人.

"'星球大战'是一款出色的角色扮演类游戏,但是玩家们玩过之后就离开了."Mitchell表示.

艺电现在预计今年每股盈余(EPS)将在1.05至1.20美元区间,营收料在43亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估艺电EPS在1.12美元,营收为44.9亿美元.Sterne Agee分析师Bhatia表示,该公司获利预估较低,可能受到"星球大战"市场表现的影响.

艺电预计财年第一季EPS料为亏损0.45-0.40美元.

该公司称,经调整数码营收和其他递延项目后,获利下跌33%,至5,600万美元,或每股0.17美元,这要比华尔街预估值高出0.01美元.经调整的营收下跌2%,至9.77亿美元,高于分析师预期的9.5785亿美元.

艺电财年数码营收触及12亿美元.该公司股价在盘后交易中大跌9%.周一时收在15.12美元.(完)