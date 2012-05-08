《热点透视》中国成了亚洲贸易中的软弱环节

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 侯向明

路透香港5月7日电---中国成为了亚洲贸易中软弱的一环.亚洲对美国出口的反弹,抵消了对欧洲出口的急剧下滑.全球最大经济体美国的需求反弹,通常意味着对有着全球最大工厂之称的中国出口增加.但由于中国政府抑制成长以平衡经济,所以中国自邻国进口的原材料、零部件和机械设备料将减少.

随着美国经济的缓慢复苏,亚洲各国对美国的出口已成了这些国家一个相对的亮点.中国第一季对美国出口增长12.8%,抵消了对欧洲出口的小幅下滑.同期日本对美出口亦增12.5%,而对欧洲出口则萎缩9.4%.韩国对美出口跳增24%,对欧洲出口大降17.7%.

令人意外的是中国.通常,当美国的需求强劲时,亚洲对中国的出口亦会跳增.粗略估计,中国出口品的五分之二是由进口品制造而成,同时亚洲对中国的出口品中,至少有五分之一被用于生产最终投向全球市场的某种商品.比如,中国2010年对美国出口增长28%,韩国对中国出口则增长35%.

不过由于中国有意实现更为可持续的经济成长,故其正放慢投资步伐,而投资占中国国内生产总值(GDP)的大约一半.降幅最大的要数从日本进口的机械和电子设备,在第一季度下降了逾12%.自澳洲的基本金属进口亦大降逾20%.中国打算让经济更有序地发展,所以或不会再是人们曾期望的那个亚洲出口成长的强大引擎了.(完)