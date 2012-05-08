普京宣誓就任总统,呼吁加强团结(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月7日电---普京周一宣誓就职，开始为期六年的总统任期，并呼吁团结。在其任期内他将面临的挑战有：反对意见增加、经济问题和更加激烈的政治对抗。
议会料于周二批准46岁的梅德韦杰夫担任总理，完成两人的岗位互换。很多俄罗斯人对此不满。
克里姆林宫外，防爆警察将超过300人聚集在一起防止抗议，包括咖啡店佩戴白色丝带以示反对普京的人。前一日，警察在冲突中扣押了超过400人。
克里姆林宫内，2,000名地位显赫的人物为普京在红地毯上的每一步欢呼，普京在此宣誓就职。
“如果我们是一个团结的民族，如果我们热爱祖国，加强俄罗斯民主、宪法权利和自由，我们将实现我们的目标，”普京在宣誓就职后的五分钟演讲中说道。
“我将竭尽全力，不辜负群众对我的信任。我将把为祖国及人民服务，视为毕生之意义及责任所在。”
长达数月的抗议导致俄罗斯分化，普京的权威削弱，他面临重塑形象的挑战，否则有被商业和政治精英边缘化的风险，他们的支持对普京来说非常重要。
“我们希望、也能够生活在一个民主国家，”普京表示，并称赞俄罗斯是个伟大的国家，唤起爱国热情，敦促俄罗斯民众表现出责任感和国家自豪感，让俄罗斯变得更加强大。（完）
--编译：李富强;发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。