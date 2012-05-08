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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 10:14 BJT

〔金属期市〕期铜上涨,受西班牙银行业救助计划憧憬提振

路透上海5月8日电---伦敦期铜周二上涨,伦敦金属交易所(LME)结束一天假期恢复交易.市场人气改善,因憧憬西班牙可动用公共资金救援其陷入困境的银行业.

但投资者情绪依然谨慎,因全球经济担忧挥之不去,特别是在欧元区,希腊选举给该国履行撙节措施的承诺带来疑虑.本周中国将公布重要经济数据,也料将促使交易商提高警觉.

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