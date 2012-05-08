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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 10:18 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元脱离年内低点但仍处守势,关注欧洲局势

路透惠灵顿/悉尼5月8日电---澳元及新西兰元兑美元周二持于四个月低位上方,但依然承压,因投资者人气虽有好转,但对欧洲政治不确定性仍心存谨慎.

澳元兑美元AUD=D4报1.0170,上日纽约尾盘报价为1.0194,今日早盘高见1.02158.周一该汇率对曾触及今年最低水位1.0110.

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