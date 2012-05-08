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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 10:19 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨,摆脱种植数据的影响

路透悉尼5月8日电---美国玉米期货周二小幅上涨,在上日对欧元区的担忧引发风险资产抛售后获得一些支撑,并摆脱美国农业部发布的强劲种植数据影响.

芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货在亚洲盘初小幅上涨约0.1%,周一下跌0.25美分.

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