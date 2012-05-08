〔中国货币市场〕隔夜回购利率大跌,公开市场正回购不改资金宽松局面

路透上海5月8日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘隔夜品种下跌近50个基点(bp),其余主要期限则继续窄幅震荡.央行公开市场稍早进行正回购操作,但影响有限,资金面仍相对宽松.

分析人士表示,央行出手正回购,一方面反映出当前资金宽裕的状况,也意在将到期资金平移至6月,缓解届时到期规模少的窘境.隔夜品种开盘价过低,对市场产生指引作用,亦反映出资金宽松局面.不过,后期隔夜的低位定价是否能持续尚待观察.

"资金的确宽松,2.5%的隔夜一般也表明市场比较宽松了,"华北一银行交易员认为.

质押式回购利率隔夜期限开盘报价2.40%,较上日加权平均利率2.9687%下降逾50个bp.

中国人民银行公告显示,今日公开市场进行了200亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4827 2.9687 -48.60 3,030.09

七天CN7DRP=CFXS 3.6984 3.7551 -5.67 274.20

14天CN14DRP=CFXS 3.8817 3.8800 0.17 22.74

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4754 2.9734 -49.80 1,191.45

七天CHICNY7D=CFXS 3.7320 3.7686 -3.66 14.63

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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