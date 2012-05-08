〔券商观点〕港股牛市将持续,恒生国企指数仍可升逾两成--申银万国

申万最新研究报告指出,支持港股牛市的另一原因是中国宏观政策和实体经济都面临向上的拐点,而且人民币国际化进程的加快,也将提高全球资金对于人民币资产的配置比重.

申万报告认为,美联储(FED)和欧洲央行最早要到2013年下半年才可能开始加息,这意味着2012年全球范围内流动性将保持充裕的局面.全球主要债券市场的收益率已经接近或达到历史新低,而发达国家的股市也已经基本回到了去年欧债危机前的高点.相比较而言,金砖四国,特别是香港股市的估值具有明显的优势.

报告指出,目前国企指数动态市盈率8.3倍,低于08年金融危机期间的9.2倍.如果不爆发再一次的系统性风险,目前港股的估值有充足的安全边际.

报告预计,2012年和2013年,香港的中资上市公司盈利增速分别为10%和15%,采用8倍的动态市盈率,国企指数年末有望达到13,140点.而恒生国企指数周二早盘报10,573.20点,跌0.01%.

申万报告建议超配保险、机械、电力、地产、基础材料、可选消费以及软件,看淡银行、必选消费以及电信服务.(完)