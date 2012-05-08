〔券商观点〕港股牛市将持续,恒生国企指数仍可升逾两成--申银万国

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月8日电---中国申银万国证券研究所周二发布2012海外中资股投资策略,其认为全球范围内流动性宽松的局面将持续至2013年,从估值的角度来看,港股相比全球其他各主要市场都具有明显的优势,港股牛市将会持续,而恒生国企指数.HSCE较目前约有逾两成的上涨空间.
申万最新研究报告指出,支持港股牛市的另一原因是中国宏观政策和实体经济都面临向上的拐点,而且人民币国际化进程的加快,也将提高全球资金对于人民币资产的配置比重.
申万报告认为,美联储(FED)和欧洲央行最早要到2013年下半年才可能开始加息,这意味着2012年全球范围内流动性将保持充裕的局面.全球主要债券市场的收益率已经接近或达到历史新低,而发达国家的股市也已经基本回到了去年欧债危机前的高点.相比较而言,金砖四国,特别是香港股市的估值具有明显的优势.
报告指出,目前国企指数动态市盈率8.3倍,低于08年金融危机期间的9.2倍.如果不爆发再一次的系统性风险,目前港股的估值有充足的安全边际.
报告预计,2012年和2013年,香港的中资上市公司盈利增速分别为10%和15%,采用8倍的动态市盈率,国企指数年末有望达到13,140点.而恒生国企指数周二早盘报10,573.20点,跌0.01%.
申万报告建议超配保险、机械、电力、地产、基础材料、可选消费以及软件,看淡银行、必选消费以及电信服务.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。