伊朗接受用人民币结算部分石油--金融时报

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月7日电---《金融时报》周一报导称，伊朗接受用人民币结算其向中国供应的一部分原油，将人民币用于购买中国的商品和服务。
报导援引未具名的北京业内高管的话报导称，伊朗卖给中国的石油中，大部分由中国第二大石油企业--中石化(Sinopec)旗下的贸易公司联合石化(Unipec)和另一家名为珠海振戎的贸易公司经手。
《金融时报》指出，中伊两国之间的石油贸易额每年达200亿至300亿美元，不过其中一部分以易货贸易的形式进行，比如中方向伊朗提供钻井服务。
“这些措施（如美国对伊朗的制裁）现在将增强人民币作为交易货币的可接受性，”报导援引迪拜一家银行的首席执行官的话称。
该报援引一名消息人士的话称，大部分交易资金通过俄罗斯的银行转至伊朗，这些银行从交易中抽取高额佣金。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。