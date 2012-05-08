伊朗接受用人民币结算部分石油--金融时报

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月7日电---《金融时报》周一报导称，伊朗接受用人民币结算其向中国供应的一部分原油，将人民币用于购买中国的商品和服务。

报导援引未具名的北京业内高管的话报导称，伊朗卖给中国的石油中，大部分由中国第二大石油企业--中石化(Sinopec)旗下的贸易公司联合石化(Unipec)和另一家名为珠海振戎的贸易公司经手。

《金融时报》指出，中伊两国之间的石油贸易额每年达200亿至300亿美元，不过其中一部分以易货贸易的形式进行，比如中方向伊朗提供钻井服务。

“这些措施（如美国对伊朗的制裁）现在将增强人民币作为交易货币的可接受性，”报导援引迪拜一家银行的首席执行官的话称。

该报援引一名消息人士的话称，大部分交易资金通过俄罗斯的银行转至伊朗，这些银行从交易中抽取高额佣金。（完）