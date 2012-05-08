〔中国基金〕4月VC/PE募资继续下滑,券商直投系基金发力--投中集团

路透上海5月8日电---ChinaVenture投中集团周二最新报告指出,4月有六只风险投资(VC)/私募股权投资基金(PE)完成募资5.95亿美元,延续了2012年以来的低迷状态;亦有四只基金成立并开始募集,其中目标规模最大的是中信证券(600030.SS)旗下直接投资公司金石投资成立的中信金石投资基金,该基金未来募资规模将逾50亿元人民币.

报告还指出,近期,多只国内券商直投公司募集基金获批成立,预示着中国证监会关于券商直投新政出台后,转型基金管理公司已成为券商直投公司发展的主流趋势.

报告称,整体来看,进入2012年以来,中国VC/PE基金募资市场活跃度明显下滑,而募资规模方面,由于单支基金规模差距较大,因此月度数据波动较大,但整体同样呈现下滑态势.在目前宏观经济形势不容乐观的情况下,资金流动性及未来投资收益都面临更多不确定性,因此有限合伙人(LP)投资态度也趋于谨慎,基金募资困境仍将持续.

本月新成立的PE基金中,有两只来自券商系.除中信证券(6030.HK)旗下金石投资外,还有华泰证券(601688.SS)直投公司华泰紫金获批成立华泰紫金(江苏)股权投资基金.

3月底,海通证券(600837.SS)(6837.HK)亦获批由其直投公司海通开元设立上海文化产业投资基金,目标规模20亿元.加上2011年4月份首支获证监会批准的券商直投募资基金--中金佳成设立的中金佳泰产业整合基金(规模为50亿元),目前由券商直投公司独立设立的PE基金已达到四支.此外,招商证券(600999.SS)旗下招商致远资本、中信建投旗下中信建投资本等直投公司也在筹备设立基金.

在2011年6月份证监会《证券公司直接投资业务监管指引》出台后,之前的"保荐+直投"模式已经走到尽头,券商直投公司转型专业化基金管理机构已是大势所趋.(完)