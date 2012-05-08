〔中国公开市场〕正回购重现出人意料,央行手法愈加灵活精准(更新版)

(新增央行公告和交易员评论)

* 正回购意外再现,200亿元28天期

* 央行倾向公开市场灵活操作调节流动性

* 近期出台降准政策的预期仍弱

路透上海5月8日电---中国央行公开市场操作让人越来越难以捉摸.继上周央行意外出手逆回购,且昨日一级交易商未申报任何需求之下,中国央行周二却又重推正回购,意外频频意味着央行的手法已愈发灵活及精准.

业内人士认为,虽然上周进行的七天期逆回购即将到期,但本周四财政部将进行的国库现金定存招标,基本上能够对冲逆回购到期的抽水作用,短期资金面仍平稳.在当前央行倾向依靠公开市场操作来灵活谨慎调节流动性的态度下,短期降准等宽松政策推出条件尚不具备.

"逆回购、国库现金灵活,可控,在货币存量总体偏宽松,而物价未回到合意水平的时候,央行仍可能是谨慎,加灵活的方式,而不是倾向于降准这样大的宽松行为."东北证券宏观分析师王国兵称.

北京一银行交易员并称,当前市场存在资金分布不均,价格虚高或存在机构引导利率等情况.央行近期公开市场操作是"为了收有钱人的钱,给没钱人发点钱."

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘隔夜品种下跌近50个基点(bp),其余主要期限则继续窄幅震荡.央行公开市场稍早进行正回购操作,但影响有限,资金面仍相对宽松.[ID:nSB1531938]

央行公告称,今日公开市场进行了200亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.

在资金面情况尚可下,上周央行公开市场暂停正回购,并意外推出逆回购操作.市场人士认为,此举在释放宽松信号、推后存准下调预期时点的同时,或也给出了利率引导信号.本周是否会延续操作,尚待观察.而本周一公开市场一级交易商并未申报任何需求.

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计1,020亿元,其中央票300亿元,正回购720亿元.而上周四进行的650亿元七天期逆回购操作将于本周四(10日)到期.

中国财政部和人民银行周一公告称,将于周四(10日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招标,操作量600亿元人民币,期限六个月(182天).

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率并不固定.28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 200

(周四) 待定

央票到期 300

正回购到期 720

逆回购到期 650

==================================== (完)