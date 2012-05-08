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货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 18:28 BJT

〔表格〕德国3月工业生产较前月增长2.8%,预估为增长0.8%

路透柏林5月8日电---德国经济部周二公布,德国3月工业生产较前月增长2.8%,路透调查预估为增长0.8%.2月工业生产修正为下滑0.3%.

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 12年3月 12年2月

较上月(%) +2.8 -0.3

指数(2005年为基期) 113.8 110.7

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--编译 丁琦;审校 孙茉莉

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