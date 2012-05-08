〔表格〕德国3月工业生产较前月增长2.8%,预估为增长0.8%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透柏林5月8日电---德国经济部周二公布,德国3月工业生产较前月增长2.8%,路透调查预估为增长0.8%.2月工业生产修正为下滑0.3%.
以下为详细数据(经季节调整):
工业生产 12年3月 12年2月
较上月(%) +2.8 -0.3
指数(2005年为基期) 113.8 110.7
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--编译 丁琦;审校 孙茉莉
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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