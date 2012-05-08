《全球农业特写》世界人口膨胀,解决未来粮食问题关键在农业创新

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月2日电---在菲律宾遭受洪水袭击的地区， 农民们正尝试种植一个新的水稻品种，这种耐受力极强的水稻可在完全浸泡水中逾两周后依然存活。

在肯尼亚的奇贝拉(Kibera)贫民窟，通过学习在门口“布袋菜园”（sack gardens）种植蔬菜，贫困的城市家庭正改变其饮食结构和收入。

在印度，帮助边缘化的农村居民获得土地的行动，正使饥饿人口数量大幅下降。

专家表示，随着人口激增、城市扩张和气候变化带来影响，若要在未来十年养活世界人口，上述举措只是一系列关键创新和发明的一小部分。

专家还称，到2050年，世界人口料将从目前的70亿增加至90亿，届时很多穷人变得富裕而口味发生变化，全世界粮食需求将比现在至少多70%。

英国环境和农村事务部首席科学顾问、联合国政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change）前主席Robert Watson表示：“我们能养活全世界90亿人口吗？我的回答是肯定的。”

但他表示，这需要我们对不可持续且根深蒂固的政策及做法作出根本变革，包括大量食肉以及过多投资农业和燃料补贴。

同时，很多反贫困斗士也表示，未来要养活全世界人口，需要巧妙改变粮食的种植、灌溉、收割、储存、运输、销售、保有和分享的方式。

很多此类改变已在全球各地的农场、田间、实验室、政府办公室、工厂和市场中进行。有人甚至在谈论21世纪粮食革命的开端。

不同于上世纪显着提升世界粮食产量的农业“绿色革命”，此次革命必须依赖大量的“绿色创新”解决饥饿问题。

这包括说服非洲乾旱地区的农民从种植耗水型水稻转变为种植高梁或小米等耐受性作物，帮助他们修建防虫粮仓，使粮食储存时间更长或等到价格较高时卖出。

到2050年，预计有70%的世界人口生活在城市，找到帮助城市居民在狭小地块或屋顶菜园种植粮食或以较低价格团购粮食的方式是重中之重。

通过采用更节水的滴灌、或在给树木施肥时种植粮食作物等方式改变农业习惯，也将是解决问题的一个关键。非洲目前正采用这些新的农业经营方式。

专家表示，解决饥饿问题的方案因地区、国家甚至每个农场、村子而不同。尽管不是所有的想法都能成功，但尽快推广那些被证明行之有效的解决方案将至关重要。（完）